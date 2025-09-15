"Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem" - przekazał premier Donald Tusk. Dodał, że zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.

Premier Donald Tusk w poniedziałek po godzinie 20 poinformował o akcji Służb Ochrony Państwa, podczas której zneutralizowano drona.

Maszynę zauważano nad budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej oraz nad Belwederem w Warszawie.

Dron nad budynkami rządu. Premier: Zatrzymano obywateli Białorusi

"Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" - poinformował premier.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025



Wcześniej Donald Tusk opublikował wpis, w którym apelował o "nieszukanie wroga na Zachodzie".

"Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność" - dodał.

