Dron nad budynkami rządu. Premier: Zatrzymano obywateli Białorusi

Dron nad budynkami rządu. Premier poinformował o zatrzymaniu obywateli Białorusi
"Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem" - przekazał premier Donald Tusk. Dodał, że zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.
Premier Donald Tusk w poniedziałek po godzinie 20 poinformował o akcji Służb Ochrony Państwa, podczas której zneutralizowano drona.
Maszynę zauważano nad budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej oraz nad Belwederem w Warszawie.
"Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" - poinformował premier.
Wcześniej Donald Tusk opublikował wpis, w którym apelował o "nieszukanie wroga na Zachodzie".
"Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność" - dodał.
