Polska
"Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem" - przekazał premier Donald Tusk. Dodał, że zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.

 

Premier Donald Tusk w poniedziałek po godzinie 20 poinformował o akcji Służb Ochrony Państwa, podczas której zneutralizowano drona.

 

Maszynę zauważano nad budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej oraz nad Belwederem w Warszawie.

Dron nad budynkami rządu. Premier: Zatrzymano obywateli Białorusi

"Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" - poinformował premier.

 

 


Wcześniej Donald Tusk opublikował wpis, w którym apelował o "nieszukanie wroga na Zachodzie".

 

"Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność" - dodał.

 

Więcej informacji wkrótce.

Michał Blus / polsatnews.pl
