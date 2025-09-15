Ponad milion złotych w walizce. Ukrainka zatrzymana na granicy

Na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano Ukrainę, która miała w bagażu gotówkę o równowartości 1,3 miliona złotych. Kobieta, która chciała wyjechać z Polski, nie zgłosiła pieniędzy do odprawy. Na poczet kary grożącej 40-latce zabezpieczono 80 tys. złotych.

Nietypowego odkrycia dokonali funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas jednej z rutynowych kontroli na przejściu pieszym w Medyce. Przedstawiciele służb wraz ze służbowym owczarkiem niemieckim o imieniu Abi sprawdzali tam podróżnych pod względem przenoszenia przedmiotów prawnie zabronionych. Do kontroli wytypowano bagaże należące do 40-letniej obywatelki Ukrainy.

ZOBACZ: Ukrainka zaskoczyła celników. Chciała wwieźć go do Polski

Po skontrolowaniu jej walizki okazało się, że próbowała ona przetransportować przez granicę 280 tys. dolarów oraz 80 tys. euro w gotówce. W przeliczeniu na polską walutę odpowiada to 1,3 mln zł. Jak zaznaczono w komunikacie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, taką kwotę gotówki podróżna powinna zgłosić w ramach odprawy granicznej lub celnej.

Ponad milion złotych w walizce. Ukraina zatrzymana na granicy

Ponieważ tego nie zrobiła, na poczet kary grożącej Ukraince zabezpieczono 80 tys. zł. O dalszych losach kobiety zadecydują funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy prowadzą dalsze postępowanie w jej sprawie. Służby podkreślają jednak, że to nie pierwszy tego typu przypadek.

ZOBACZ: Nielegalny tytoń był posypany kawą i pieprzem. Miało to zmylić psy celników

Następnego dnia, także podczas kontroli podróżnych przekraczających pieszo granicę w Medyce, jedna z Ukrainek opuszczających granice naszego kraju nie zadeklarowała waluty o równowartości ponad 367 tys. zł. Na poczet kary grzywny grożącej kobiecie funkcjonariusze zabezpieczyli 35 tys. zł.

Przy tej okazji Straż Graniczna przypomina o obowiązku zgłaszania środków pieniężnych o łącznej wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro przy wjeździe lub wyjeździe z Unii Europejskiej. Przepisy obejmują nie tylko gotówkę, ale także czeki, weksle i przekazy pieniężne.