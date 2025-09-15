Mikoła Statkiewicz odnaleziony w kolonii karnej. Wcześniej wypuścił go Łukaszenka
Dysydent Mikoła Statkiewicz, który znajdował się wśród 52 więźniów wypuszczonych przez Aleksandra Łukaszenkę, trafił do kolonii karnej w Głębokiem – wynika z informacji opozycyjnego białoruskiego portalu Nasza Niwa. Statkiewicz nie chciał opuszczać Białorusi, mimo zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa.
Mikoła Statkiewicz jest jedną z czołowych postaci białoruskiej opozycji wobec reżimu Łukaszenki. Był liderem niezależnych socjaldemokratycznych partii na Białorusi, dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich. Wielokrotnie więziony, po raz ostatni został skazany w 2021 roku.
52 więźniów wypuszczonych. Nie było wśród nich Poczobuta
W czwartek Aleksandr Łukaszenka po negocjacjach kierowanych przez delegację USA wypuścił 52 więźniów różnych narodowości. Trzech z nich było obywatelami Polski. Wśród nich nie było więzionego od ponad czterech lat polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.
Uwolniony w czwartek Statkiewicz miał według relacji Denisa Kuczynskiego, doradcy liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, wybiec z autobusu.
Wrócił do kolonii karnej. Nie chciał opuścić Białorusi
- Gdy przyjechaliśmy na litewską granicę, Mikoła Statkiewicz praktycznie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi. Został zatrzymany. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym. Próbowano go przekonać do wyjazdu na Litwę. Odmówił - relacjonował w rozmowie z portalem Zerkało.
Chwilę po ucieczce z autobusu, miał zostać porwany przez zamaskowanych ludzi, którzy cały czas jechali w pobliżu i wywieźli go w nieznanym kierunku. Według Naszej Niwy, Statkiewicz przebywa w kolonii karnej w Głębokiem w północno-wschodniej części Białorusi. W przeszłości odbywał już tam wyrok za swoją opozycyjną działalność.
- Wzywamy społeczność międzynarodową o żądanie jego uwolnienia - zaapelowała na portalu X Swietłana Cichanouska.Czytaj więcej