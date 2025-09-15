Awaria systemu Starlink, użytkownicy nie mają internetu. "Badamy tę sprawę"

Starlink tymczasowo przestał działać. Satelitarna usługa internetowa Elona Muska doznała awarii - poinformowano w komunikacie. "Nasz zespół bada tę sprawę" - dodano. Problemy z systemem mogą być dotkliwe zwłaszcza tam, gdzie trwają konflikty zbrojne i dostęp do internetu poprzez tradycyjne łącza jest niemożliwy.

Jak podała agencja Reutera, powołując się na dane serwisu Downdetector, do godz. 12:35 czasu wschodniego w USA wpłynęło 43 tysiące zgłoszeń od użytkowników, którzy nie mogą uzyskać dostępu do internetu. Według aktualnych danych, w części przypadków problem zniknął, jednak nadal pojawiają się kolejne zgłoszenia.

Starlink ma awarię. Z systemu korzysta Ukraina

Starlink, obsługiwany przez SpaceX Elona Muska, świadczy usługi internetowe za pośrednictwem konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest używany w odległych obszarach oraz strefach konfliktów na całym świecie. SpaceX, poza wydaniem komunikatu, nie odpowiedziała na pytania agencji Reutera w tej sprawie.

ZOBACZ: Trump dostał odpowiedzi na swój list do NATO. "Nie robią tego, co do nich należy"

Systemy Starlink są wykorzystywane m.in. w Ukrainie, gdzie w znacznej mierze ich działanie zostało sfinansowane przez Polskę. Kijów łączy się z dziesiątkami tysięcy z nich na całej linii frontu, by utrzymać komunikację odporną na ataki hakerskie i zagłuszanie.

Ukraina rozważa własną sieć zamiast Starlinka

Wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow podkreślał, że chociaż Ukraina ma również inne systemy komunikacji satelitarnej, żaden z nich nie może dorównać skali Starlinka. Prezydent Karol Nawrocki w sierpniu zawetował nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom, wobec czego Polska może płacić abonament za systemy w Ukrainie do końca września.

Jak jednak podkreślał szef KPRP Zbigniew Bogucki, opłata ta może zostać przedłużona, jeśli Sejm w odpowiednim czasie przyjmie projekt złożony przez prezydenta.

ZOBACZ: Zapad-2025 na półmetku. Jedna broń zyskała na uwadze

Fedorow tłumaczył w wywiadzie dla agencji Reutera, że Ukraina rozwija wobec tego "sieć wewnętrzną", aby zapewnić istnienie opcji awaryjnych w przypadku awarii Starlink. - Awarie techniczne nie powinny powodować upadku linii frontu ani żadnej ważnej sfery działalności. Dlatego zawsze musimy mieć opcje B, C, D i tak dalej - powiedział.