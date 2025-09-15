Do pięciu lat więzienia grozi mężczyźnie, który w miniony piątek wtargnął do kościoła w Mieścisku (woj. wielkopolskie) i zaatakował oprawiającego mszę księdza. 47-letni agresor był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w miejscowości Mieścisko. Podczas mszy świętej do świątyni wtargnął mężczyzna bez koszulki, który zaatakował księdza.

Zaatakował księdza podczas mszy. Niecodzienne sceny w kościele

Agresor szarpał duchownego na oczach wiernych i domagał się przerwania nabożeństwa. Gdy proboszcz nie spełnił żądań 47-latka, ten zaczął dewastować wyposażenie kościoła, m.in. zniszczył zabytkowy krzyż. Straty materialne spowodowane zachowaniem mężczyzny oszacowano wstępnie na 10 tysięcy złotych.

Atak przerwała grupa wiernych, którzy obezwładnili napastnika i wezwali na miejsce funkcjonariuszy policji. W chwili zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zabezpieczyli nagranie z transmisji mszy świętej, które posłuży jako główny materiał dowodowy w sprawie.

Atak na księdza podczas mszy. Napastnikowi grozi pięć lat więzienia

Przesłuchanie 47-letniego napastnika było możliwe dopiero w sobotę, gdy wytrzeźwiał. Zeznania złożyli również świadkowie zdarzenia.

W poniedziałek mężczyzna usłyszał pięć zarzutów: zakłócenia liturgii mszy świętej, znieważenia i zniszczenia przedmiotu czci religijnej, zmuszenia kapłana do określonego zachowania przy czym naruszał jego nietykalność oraz zniszczenia mienia.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

47-latkowi grozi łącznie do pięciu lat pozbawienia wolności.