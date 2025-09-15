Anna Bryłka w programie "Gość Wydarzeń"
Anna Bryłka w "Gościu Wydarzeń"
W poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka. Prowadzący Bogdan Rymanowski spyta polityk m. in. o niedawne naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.
W drugiej części programu wystąpi konsultant ds. dronów bojowych Wadim Krzyżaniak.
