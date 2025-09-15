Seria burzowych dni w Polsce rozciąga się także na poniedziałek. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw w zachodniej części kraju. W czasie wyładowań atmosferycznych porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, a w Sudetach - nawet do 90 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami dla terenów z czterech województw na północnym-zachodzie Polski. Alert wydano w całości dla woj. lubuskiego, części południowej woj. zachodniopomorskiego, północnego-zachodu woj. wielkopolskiego i północy Dolnego Śląska. Potrwają do godz. 20.

Pogoda na poniedziałek. Burze z wichurami

Prognozowane są burze, miejscami będą występować opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Zmiany pogodowe w nocy

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna - jak podaje IMGW - wyniesie od 18 st. C na wschodzie do 23 st. C na zachodzie Polski.

Noc przyniesie zmiany w rejonie burz. Wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu do 10 mm mogą wystąpić w pasie od Pomorza Wschodniego, Warmii i Mazur po Śląsk i Małopolskę. Wówczas wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h.