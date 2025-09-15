Zdaniem Mariusza Błaszczaka alerty przeciwlotnicze na Lubelszczyźnie zostały rozesłane do Polaków, ponieważ podczas ostatniego naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zareagowało z opóźnieniem. - Uważam, że to nerwowa reakcja - skomentował w programie "Graffiti" były szef MON.

W sobotę do mieszkańców części Lubelszczyzny rozesłano alerty RCB ostrzegające przed atakiem z powietrza, a w niektórych miastach rozległy się syreny alarmowe, które następnie odwołano.

- To jest niebezpieczne o tyle, że jeśli zagrożenie będzie, a sms też wtedy powinien zostać opublikowany, to nie będzie właściwej reakcji - skomentował w programie "Graffiti" Mariusz Błaszczak.

Wiceszef PiS podkreślił również, że w Polsce takie zagrożenie istnieje od wielu lat. - A okazuje się, że kiedy z 9 na 10 było realne, no to wtedy sms-y były spóźnione - powiedział nawiązując do ostatniego naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Gość programu zaznaczył też, że alarmów nie należy wysyłać w próżnię. - Ludzie muszą wiedzieć, jak się zachować, trzeba budować taką świadomość - dodał.

Alerty i alarmy przeciwlotnicze w Polsce. "Nerwowa reakcja"

W ocenie Mariusza Błaszczaka rząd zdecydował się na wysłanie ostrzeżeń mimo niewielkiego ryzyka, w związku ze spóźnionymi alertami, które zostały wysłane ostatnim razem.

- Uważam, że to nerwowa reakcja, bo najpierw nie został wysłany SMS w nocy z 9 na 10, więc teraz niejako postanowiono wysłać SMS, chociaż zagrożenie było mało prawdopodobne - stwierdził.

Zaznaczył, że tak nie powinno się robić. - To jest działanie, które podważa zaufanie społeczeństwa wobec władzy - podkreślił.

Wiceszef PiS przyznał również, że nie wie, jak działa sygnał alarmowy w Polsce. - No nie wiemy, jak działa. To są te zaniechania związane z lekceważeniem spraw dotyczących obronności - uznał.

- To jest wiele dziesiątek lat zaniedbań, to jest rezultat właśnie tego, że przez lata likwidowano jednostki wojskowe, że przez lata zabrakło tego, żeby budować schrony - dodał.

Jego zdaniem należy zbudować system obrony powszechnej, w który powinny zostać włączone samorządy.

- Po to samorządy są odpowiedzialne na poziomie lokalnym. Wymagać od samorządów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, żeby taki system wdrażali, żeby informowali mieszkańców, gdzie są schrony, jak mają się zachować. Trzeba ten system zbudować - wyjaśnił.

