Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na wiele pojazdów wycofanych ze służby. We wrześniowej ofercie znajdują się m.in. auta osobowe i terenowe, ciężarówki, autobusy, cysterny czy nawet koparki, które jeszcze do niedawna służyły w polskiej armii. Ceny tych sprzętów zaczynają się od kilku tysięcy złotych.

Wśród wystawionych pojazdów znalazły się popularne Honkery, czyli lekkie samochody terenowe, które przed laty były produkowane przez polskie przedsiębiorstwa. Ceny tych egzemplarzy są znacznie niższe niż rynkowe. Przykładowo, auto ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności HONKER 2324 zostało wycenione na 9 tys. zł.

Wrześniowy przetarg AMW. W ofercie samochody osobowe, ciężarowe oraz sanitarne

W ofercie AMW uwzględniono także samochody ciężarowe STAR czy pojazdy sanitarne. Również w tym przypadku uwagę nabywców mogą przyciągnąć atrakcyjne ceny. Aby zakupić któryś z dostępnych samochodów sanitarnych czteronoszowych Daewoo-Honker (bez wyposażenia), należy liczyć się z wydatkiem od 10 tys. do 13 tys. zł. Najtańszy pojazd ogólnego przeznaczenia STAR-200 można z kolei nabyć za 5 tys. zł.

Przetarg AMW obejmuje także sprzęt ciężki i specjalistyczny. W ofercie znalazła się m.in. koparka hydrauliczna K-407C na samochodzie STAR-266, która została wyceniona na 16 tys. zł. Chłodnię MS-3SW, zamontowaną na pojeździe ciężarowym STAR-200, kupić można natomiast za 9 tys. zł.

AMW wystawiło na sprzedaż także przyczepy transportowe średniej ładowności, których ceny zaczynają się od 5 tys. zł. Oprócz tego wrześniowa oferta przetargowa uwzględnia także żurawie samochodowe. Cena modelu R-101 na samochodzie JELCZ 325, którego udźwig to 10 ton, wynosi 28 tys. zł. W ofercie znalazły się również cysterny oraz busy.

Wojsko wyprzedaje samochody za bezcen. Jak wziąć udział w przetargu?

Osoby zainteresowane zakupem sprzętów wystawionych na sprzedaż przez AMW muszą złożyć pisemną ofertę w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19. Należy to zrobić do 25 września bieżącego roku do godz. 11:30. Udział w licytacji wymaga także wpłaty wadium. Zwycięzca przetargu jest natomiast zobowiązany do uregulowania należności i odebrania pojazdu w wyznaczonym terminie.

Organizator licytacji zastrzega, że wszystkie sprzedawane pojazdy są w takim stanie, w jakim zostały wycofane z jednostek wojskowych. W związku z tym mogą one wymagać naprawy. Istnieje jednak możliwość ich obejrzenia przed przystąpieniem do przetargu. Dodatkowo w ofercie AMW pojawiają się co jakiś czas części zamienne, co może ułatwić doprowadzenie tych pojazdów do pełnej sprawności.

Środki uzyskane ze sprzedaży mienia wojskowego trafiają do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Oznacza to, że każda kwota pozyskana wskutek takich transakcji przeznaczana jest na modernizację i rozwój polskiej armii.