Pogoda w niedzielę będzie mieszała ze sobą burze i silne ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większości województw w Polsce. Prognozowane są opady do 40 mm i wiatr w porywach do 70 km/h. Tylko w rejonach na wschodzie kraju temperatura przekroczy 20 st. C.

W niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Prognoza pogody na niedzielę. Burze i lokalny grad

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h.

Początkowo na zachodzie lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na zachodzie i na obszarach podgórskich, około 19°C w centrum, do 24°C na wschodzie - ostrzegł IMGW.

Alerty przestaną obowiązywać najwcześniej o godz. 15:00 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu - do godz. 2:00 w poniedziałek. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na następny tydzień

Ostatni tydzień astronomicznego lata (15-21.09) będzie obfitował w opady deszczu. Po niedzieli burzowa aura nieco osłabnie, ale utrzyma się do środy - spodziewane są przelotne opady atmosferyczne głównie na południu Polski.

Krótkie rozpogodzenie w większości kraju ma nastąpić w czwartek, jednak mimo zachmurzenie w województwach opolskim, śląskim i małopolskim utrzyma się na poziomie do 90 proc., przysłaniając promienie słońca. Z kolei piątek będzie prawdopodobnie ostatnim dniem tygodnia, w którym znów spadnie deszcz - do 10 mm na Pomorzu.

Przez wszystkie dni nadchodzącego tygodnia średnia temperatura powietrza wynieść ma od 17 st. C na wschodzie do 22 st. C na zachodzie kraju. Najcieplej w poniedziałek i piątek - termometry w centrum Polski oraz w województwach zachodnich wskażą do 23 st. C.