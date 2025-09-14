Wierni zaskoczyli papieża. Wyjątkowy gest w dniu urodzin Leona XIV

Leon XIV, który w niedzielę kończy 70 lat, uczcił swoje urodziny z wiernymi. Na placu Świętego Piotra w Watykanie grupy muzyczne zagrały melodię "Happy Birthday". Dzień wcześniej Ojciec Święty otrzymał tort czekoladowy od przedstawiciela administracji Donalda Trumpa.

W niedzielę, z okazji 70. urodzin Leona XIV, wierni przynieśli na plac Świętego Piotra transparenty z życzeniami w różnych językach.

Urodziny papieża. Leona XIV skończył 70 lat

- Wydaje się, że wiecie: Dziś kończę 70 lat. Dziękuję Bogu, moim rodzicom i dziękuję tym, którzy wspomnieli mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję - powiedział.

Gdy Ojciec Święty wypowiedział te słowa, rozległa się melodia angielskiej piosenki urodzinowej: "Happy Birthday". Na placu zapanowało poruszenie.

Natomiast dzień wcześniej nowy ambasador USA w Watykanie Brian Burch podarował Leonowi XIV tort czekoladowy. Ciasto na specjalną okazję zostało przygotowane przez renomowaną cukiernię w Chicago. Jego przekazanie zaś odbyło się przy okazji formalnego omówienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.

Życzenia urodzinowe dla papieża

Jak podaje Vatican News, życzenia złożyła papieżowi także Konferencja Episkopatu Włoch. "Przy tej radosnej okazji dziękujemy Panu za dar Papieża Leona XIV, który codziennie przypomina nam, że nadzieja i braterstwo są sercem życia chrześcijańskiego. Łączymy się z całym Kościołem, życząc mu pogody ducha i radości Ducha Świętego" - napisano.

"W dniu Twoich urodzin, Ojcze Święty, pragnę Ci podziękować za Twoje niezłomne orędownictwo na rzecz dialogu i troski o nasz wspólny dom. Wasze moralne przywództwo nadal inspiruje globalną społeczność" - przekazał z kolei sekretarz generalny ONZ António Guterres.