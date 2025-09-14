W Wielkopolsce runęła ściana kamienicy. Trwa akcja służb

W Wągrowcu (woj. wielkopolskie) zawalił się fragment kamienicy. Jak przekazała policja w środku znajdowała się jedna osoba, której udzielono pomocy medycznej. Trwa akcja służb, które przeszukują gruzowisko.

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu. W komunikacie przekazano, że w niedzielę ok. godz. 11 służby otrzymały wezwanie do zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych przy ul. Bydgoskiej, od strony rynku.

Runął fragment ściany kamienicy, w której wówczas znajdowała się starsza kobieta. Udzielono jej pomocy medycznej. Jedna osoba - jak podano - została ewakuowana z miejsca zdarzenia.

Wągrowiec: Zawalił się fragment kamienicy

Policja poinformowała, że wstępnie przeszukano teren. W wyniku oględzin nie stwierdzono, by w budynku mógł przebywać ktoś jeszcze. Na ten moment nie jest znana przyczyna zawalenia się ściany kamienicy.

Po godz. 12:30 przekazano, że na miejsce zadysponowano ratowników wyposażonych w ciężki sprzęt. Z jego pomocą odbędzie się dokładne przeszukanie gruzowiska.

W związku z działaniami policji i straży pożarnej ul. Bydgoska została czasowo zamknięta.