Ukraina uderzyła w Rosji. Pożar jednej z największych rafinerii

Ukraińskie wojska zaatakowały drugą co do wielkości rafinerię ropy naftowej w Rosji, w obwodzie leningradzkim. "W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar" - przekazano w komunikacie 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS).

Udany atak w nocy z soboty na niedzielę przeprowadzili wspólnie operatorzy ukraińskiego 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) i oddziały Sił Operacji Specjalnych.

Nalot ukraińskich dronów w Rosji. Pożar ogromnej rafinerii

Celem uderzenia był obiekt położony w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy. Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.

"Obiekt ten produkuje około 80 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę samochodową, olej napędowy, paliwo lotnicze itp. i jest wykorzystywany do zaspokajania potrzeb sił zbrojnych Rosji" - podał SBS w komunikacie. W rosyjskiej rafinerii przetwarza się ponad 20 mln ton ropy rocznie.

ZOBACZ: Poderwano myśliwce, rozesłano alerty. Wojsko o szczegółach akcji przy granicy

Jak wyjaśnił SBS w przekazie na Telegramie, "w wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS". Dodał, że skutki ataku są obecnie weryfikowane.

Rosyjska ropa celem ataków ukraińskich wojsk. "Osłabianie potencjału"

Przedstawiciele ukraińskiej armii podkreślili, że "Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie".

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko potwierdził, że w okolicy miasta Kiriszy zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, a ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa. Według niego pożar szybko ugaszono, nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

ZOBACZ: "Ramię w ramię". Śmigłowce z Czech dotarły do Polski

Dzień wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa, stolicy Baszkirii na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji.