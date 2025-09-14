Symulują atak na wroga. Rosja wystrzeliła hipersoniczny pocisk

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o wystrzeleniu hipersonicznego pocisku "Cyrkon" w ramach manewrów Zapad-2025. Była to symulacja ataku na wroga. Ponadto w ramach ćwiczeń myśliwce Su-34 przeprowadziły symulacje ataku nalotu bombowego. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2025 odbywają się na białoruskich poligonach. Część w pobliżu granic z Polską i Litwą.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało na Telegramie nagranie z fregaty Admirał Gołowko należącej do Floty Północnej. Podczas ćwiczeń ataku na symulowanego wroga z pokładu jednostki wystrzelono hipersoniczny pocisk Cyrkon w kierunku celu na Morzu Barentsa.

"Według danych z monitoringu, otrzymywanych w czasie rzeczywistym, cel został zniszczony bezpośrednim trafieniem" – poinformowało ministerstwo. W akcji brał udział również morski samolot dalekiego rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych Tu-142. Maszyna pomagała w wytyczaniu dokładnego celu.

"Obszar, w którym przeprowadzono wystrzelenie rakiety, został z wyprzedzeniem zamknięty dla cywilnych statków i lotnictwa" - przekazano.

Zapad-2025. Ćwiczono bombardowanie z powietrza

Ponadto, w ramach manewrów Zapad-2025, załogi Su-34 VKS ćwiczyły nalot bombowy na symulowanego przeciwnika. Piloci używali bomb lotniczych, które zrzucali na cele naziemne.

"Podczas nalotu załogi działały parami. Działania bojowe prowadzono z wysokości około 400 metrów. Osłonę myśliwców dla działań lotnictwa uderzeniowego zapewniały załogi samolotów Su-57" - przekazał rosyjski resort.

Zapad-2025. Rosja ćwiczy ramię w ramię z Białorusią

Ćwiczenia "Zapad-2025" ruszyły 12 września. Na białoruskich poligonach pojawić się ma, według oficjalnej wersji, około 13 tysięcy żołnierzy z Rosji Białorusi i kilku innych państw byłego ZSRR.

Eksperci wojskowi krajów Zachodu zwracają jednak uwagę, że liczba może być znacząco zaniżona, a finalnie na Białoruś Rosja relokować może na ten czas ponad 100 tysięcy wojskowych.



W odpowiedzi na działania Mińska i Moskwy, polskie wojsko prowadzi ćwiczenia "Żelazny Obrońca", w których udział weźmie 34 tys. żołnierzy.