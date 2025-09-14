Rosja zwróciła się do Turcji z propozycją zwrotu dwóch systemów rakietowych S-400 - podają media. W 2017 roku Ankara kupiła je za 2,5 miliarda dolarów. Powodem takiego ruchu są straty na froncie i braki w rosyjskich magazynach sprzętu. Media donoszą, ze Turcja jest "pozytywnie nastawiona" do propozycji Moskwy.

Turecki dziennik "Nefes" informuje, że chodzi o dwa systemy zakupione przez Ankarę w 2017 roku, a dostarczone w 2019 roku. Transakcja opiewała na 2,5 mld dolarów i wywołała spór dyplomatyczny na linii Turcja-USA.

Rosja chce zwrotu sprzętu od Turcji. Zapasy się skończyły

Powodem takiej decyzji jest niedobór systemów S-400 na wyposażeniu Rosji. Ze względu na ponoszone na froncie straty Kremlowi zależy na jak najszybszej transakcji. Siły Obronne Ukrainy ostatnio aktywnie niszczą rosyjskie systemy obrony powietrznej, w tym S-400.

"Poza systemami wykorzystywanymi na froncie armia nie dysponuje już zapasowym sprzętem tego typu" - pisze portal Militarnyi.

Ponadto rośnie zapotrzebowanie na S-400 ze strony państw trzecich. Rosja odkłada przekazanie takiego sprzętu Indiom. Dostawa została przesunięta na lata 2026-2027

Rosja potrzebuje sprzętu od Turcji. Media o "pozytywnym nastawieniu"

Systemy kupione od Rosji nie zostały zintegrowane ze strukturami NATO, a ich pociski osiągnęły już połowę swojego okresu przydatności. Dodatkowo sprzęt wymaga konserwacji, co generuje dla Turcji dodatkowe koszty.

Ankara nie potwierdziła jak dotąd gotowości do zawarcia umowy. Źródła, na które powołuje się "Nefes" wskazują na "pozytywne nastawienie" do propozycji Moskwy.