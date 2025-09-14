Specjalne spotkanie ministrów w Brukseli. Polska poruszy sprawę rosyjskich dronów

Na wtorkowym spotkaniu ministrów ds. europejskich w Brukseli przedstawiciel Polski poruszy kwestię naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony - ustaliła reporterka Polsat News Katarzyna Pyssa. Polskę będzie reprezentował wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki.

Spotkanie ministrów ds. europejskich z państw wschodzących w skład Unii Europejskich odbędzie się we wtorek w Brukseli. Przedstawiciel polskiego rządu ma poruszyć kwestię rosyjskich dronów na końcu spotkania, kiedy to zaplanowano dyskusję na tematy inne niż główny.

Informacje przedstawi wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki, który w resorcie pełni funkcję sekretarza ds. europejskich.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a tym samym NATO. Początkowo przekazano, że chodzi o 19 bezzałogowców, w piątek jednak prezydencki szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że było to 21 maszyn.

Część rosyjskich dronów została zestrzelona przez polską armię z pomocą sojuszników z NATO. Do tej pory znaleziono szczątki 17 bezzałogowców, najwięcej w woj. lubelskim.

W środę Polska zwróciła się z wnioskiem do NATO o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego formatu konsultacje odbył się jeszcze tego samego dnia.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a w piątek na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż" której podstawowym zadaniem będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski.