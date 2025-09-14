"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja na żywo

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od 9:55

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, operacja "Wschodnia Straż" oraz zagrożenie ze strony Rosji - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Transmisja w Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii. Początek o 9:55,

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Paweł Śliz - Polska 2050;
  • Patryk Jaki - europoseł PiS;
  • Paweł Bliźniuk - Koalicja Obywatelska;
  • Błażej Poboży - doradca Prezydenta RP;
  • Adrian Zandberg - współprzewodniczący partii Razem;
  • Przemysław Wipler - Konfederacja. 

