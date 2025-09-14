- Nie wolno nam przyzwyczaić się do obojętności; własnej i innych - podkreślił w niedzielę w katedrze gnieźnieńskiej prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak w trakcie mszy św. kończącej XII Zjazd Gnieźnieński. Duchowny namawiał Polaków do jednoczenia się w obliczu zagrożenia.

Na zakończenie XII Zjazdu Gnieźnieńskiego abp. Wojciech Polak zwrócił się do rodaków z apelem o solidarność i pomoc potrzebującym w obliczu kryzysu wojennego.

W trakcie homilii wygłoszonej w niedzielę podczas uroczystej mszy św. podsumowującej Zjazd, prymas przypomniał, że "wiele razy, w różnych sytuacjach, mówi się nam, że nie wolno nam przyzwyczaić się do wojny".

- W tych słowach zawiera się także naglące wezwanie do solidarności i pomocy tym, którzy cierpią, którzy w tylu miejscach na świecie żyją pod gradem bomb i kul, żyją w codziennym cierpieniu i lęku przed śmiercią, w niepewności i strachu, także strachu o swych bliskich. Ale nie wolno nam również przyzwyczajać się do naszej bezradności, do beznadziei, do życia w taki sposób, jakby to, co się wokół nas dzieje, w gruncie rzeczy przestało nas interesować i dotykać. Nie wolno nam przyzwyczaić się do obojętności; własnej i innych – zaznaczył prymas.

Prymas na Zjeździe Gnieźnieńskim: "Nie przynosimy żadnych gotowych recept"

W swojej wypowiedzi Wojciech Polak wielokrotnie nawiązywał do tego, by za wszelką cenę utrzymać pokój, który "jest nade wszystko wartością i obowiązkiem powszechnym, opartym na intelektualnym i moralnym porządku społecznym, który ma swoje korzenie w samym Bogu".

- Jesteśmy więc tutaj, aby wspólnie dać świadectwo o nadziei, która w nas jest. Nie przynosimy żadnych gotowych recept. Nie mamy też złudzeń, że wszystko naraz się odmieni. Nie ufamy ideologiom i czczym zapewnieniom, ale nie pójdziemy też na skróty i nie zatrzymamy się w połowie drogi. Myślę, że zachęceni tym, co w tych dniach przeżyliśmy, pójdziemy dalej. Wiemy bowiem aż nadto dobrze – co powtarzaliśmy sobie niejednokrotnie przez te dni – że pokój nie jest jedynie brakiem wojny ani stałą równowagą pomiędzy siłami walczącymi – dodał.

Apel Wojciecha Polaka. Prymas o utrzymaniu pokoju

Nawiązując do niedawnych niepokojów na granicy polsko-białoruskiej oraz ataków rosyjskich dronów, Prymas zaznaczył, że pokoju nigdy nie zdobywa się raz na zawsze, a trzeba go zdobywać każdego dnia.

- Potrzebne jest wzajemne wsparcie w drodze i potrzebna jest nadzieja. Potrzebne odkrycie mocy ukrzyżowanej miłości. Z tej wysokości, z tego właśnie miejsca możemy zobaczyć nasze życie, historie naszych narodów, ale w nowy sposób - mówił.

Trwający od czwartku XII Zjazd Gnieźnieński odbywał się pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy". Wydarzenie wpisało się w tegoroczne jubileusze i obchody: Jubileuszowy Rok Święty "Pielgrzymi nadziei", 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego w katedrze gnieźnieńskiej oraz 1025-lecie I Zjazdu Gnieźnieńskiego i metropolii gnieźnieńskiej.

W tegorocznym Zjeździe wzięło udział ponad 1 tys. uczestników, w tym 40 prelegentów z całego świata.