Arcybiskup Marek Jędraszewski krytycznie wypowiedział się na temat nowego przedmiotu w polskich szkołach. Duchowny określił edukację zdrowotną mianem "deprawacji" i wystąpił do rodziców ze specjalnym apelem. - Jeżeliście się (…) zobowiązali w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby - mówił w Kalwarii Zebrzydowskiej.

1 września uczniowie polskich szkół podstawowych ujrzeli w swoich planach lekcji nowy przedmiot. Wprowadzenie przez ministrę Barbarę Nowacką edukacji zdrowotnej skomentować postanowił arcybiskup Marek Jędraszewski, który zarzucił resortowi deprawację najmłodszych.

Polski duchowny zaapelował przy tym do rodziców, aby wypisali swoje pociechy z nowego szkolnego przedmiotu.

Arcybiskup Jędraszewski zarzuca Ministerstwu Edukacji deprawację dzieci

- Znajdujemy się w sytuacji, kiedy ministerstwo oświaty robi naprawdę wszystko, aby dzieciom odebrać piękno spojrzenia na siebie, niewinność serca; żeby zaoferować dziecku treści, które mogą je zdeprawować i to jeszcze pod płaszczykiem przedmiotu nauka o zdrowiu - tak o wprowadzonej do polskich szkół edukacji zdrowotnej mówił w niedzielę abp Marek Jędraszewski.

Jędraszewski wyraził również swoje zaniepokojenie "ograniczaniem religii" w polskich placówkach edukacyjnych.

Arcybiskup stwierdził w swojej homilii, iż treści przewidziane nowym programem Ministerstwa Edukacji mogą mieć na dzieci zły wpływ.

- Bóg - nie, deprawacja - tak. Ale ciągle rodzice mają szansę - do 25 września - wypisać dzieci z tego przedmiotu. Jeżeliście się (…) zobowiązali w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby, (…) czas odpowiedzialności, czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci. Jest szansa, by powiedzieć temu złu jednoznaczne nie. Jest czas, w którym po raz kolejny możecie pokazać światu, jak bardzo wam na sercu leży los, życie waszych kochanych dzieci. Święte zobowiązanie, wielka szansa dla was, waszych dzieci, waszych rodzin, ale także dla polskiego narodu – mówił metropolita.

Jędraszewski o równości małżeńskiej i funkcjach rodziny

Podczas mszy w Kalwarii Zebrzydowskiej arcybiskup Jędraszewski mówił o rodzinie jako o sanktuarium życia powiązanym więzami miłości. - Jest święta, bo daje życie; święta, bo jest przeniknięta przez krzyż chrystusowy, zwycięski dla tych, którzy w niego wierzą - mówił duchowny.

W swojej homilii poruszył także kwestię równości między małżonkami w obrządku katolickim. - Jako małżonkowie kształtujcie swoje małżeńskie więzy w duchu Chrystusa i jego miłości – apelował.

Edukacja zdrowotna. Program ministerstwa

Edukacja zdrowotna będąca głównym tematem niedzielnego wystąpienia arcybiskupa Jędraszewskiego przewiduje w swoim programie tematy z zakresu m.in. zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego dzieci i młodzieży.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji, głównym celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie. Dodatkowo, kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, seksualnego i dojrzewania będą wprowadzane do tematyki zajęć dla uczniów powyżej 12. roku życia.