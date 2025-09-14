W najnowszym sondażu SW Research zleconym przez rp.pl Polacy odpowiedzieli na pytanie, który polityk lepiej sprawdził się w roli ministra obrony narodowej. Wyniki badania zaskakują. Ponad 1/3 respondentów równie źle ocenia działania zarówno Mariusza Błaszczaka, jak i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polacy zdecydowali, który minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak czy Władysław Kosiniak-Kamysz - lepiej wykonywał swoje obowiązki w polskim rządzie. Z badania zleconego przez portal rp.pl wynika, iż to Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się większą aprobatą w oczach Polaków.

Na polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego swój głos oddało 28 proc. ankietowanych. Błaszczak uzyskał w najnowszym sondażu 16,7 proc. głosów.

Kosiniak-Kamysz vs. Błaszczak. Polacy oceniają szefów MON

6,5 proc. ankietowanych tak samo dobrze oceniło działania w rządzie obu ministrów. 32,1 proc. uczestników badania uważa jednak, iż ani Błaszczak, ani Kosiniak-Kamysz nie sprawdzili się w roli szefa MON. Odpowiedzi w tej kwestii odmówiło 16,7 proc. pytanych.

- Władysława Kosiniaka-Kamysza za lepszego ministra obrony częściej uważają mężczyźni (31 proc.) niż kobiety (25 proc.). Obecny szef MON jest osobą lepiej sprawującą funkcję w opinii niemal czterech na dziesięciu badanych (37 proc.) po 50. roku życia i co trzeciego mieszkańca miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób - mówił wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

Badanie SW Research przeprowadzono w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Debata po rosyjskim ataku. Ministrowie na mównicy sejmowej

Do konfrontacji byłego i obecnego szefa resortu obrony narodowej doszło w czwartek podczas sejmowej debaty zwołanej po rosyjskim ataku dronowym. Po wystąpieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza na mównicę wszedł m.in. Mariusz Błaszczak, który stwierdził, iż zadaniem rządu jest nie dopuścić do powstania w społeczeństwie przeświadczenia, iż "mamy się przyzwyczaić do tego, że drony będą wlatywały na terytorium naszego kraju".

Zdaniem byłego szefa MON "każda tego typu maszyna powinna zostać zestrzelona przez polskie wojsko". Mariusz Błaszczak będzie gościem poniedziałkowego wydania "Graffiti" w Polsat News.