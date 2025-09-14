Kuria diecezjalna w Drohiczynie przekazała informację o śmierci biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Polski duchowny miał 87 lat, był wielokrotnie nagradzany i uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

W niedzielę zmarł biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Był m.in. przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. O jego śmierci poinformowała Konfederacja Episkopatu Polski.

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz nie żyje. Był wielokrotnie nagradzany

Bp Antoni Pacyfik Dydycz urodził się w Serpelicach 24 sierpnia 1938 roku. W latach 1976-1982 pełnił funkcję prowincjała Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W tym czasie był również przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów i Zgromadzeń Franciszkańskich (1978-1982).

20 czerwca 1994 roku został biskupem drohiczyńskim. Święcenia biskupie – z rąk abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza Apostolskiego w Polsce - otrzymał 10 lipca 1994 roku. Jego zawołaniem biskupim są słowa "Populus Tuus-– hereditas Tua" (łac. Lud Twój – dziedzictwem Twoim). Biskup był także przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

ZOBACZ: "Deprawacja". Duchowny uderza w oświatę i edukację zdrowotną

W 2008 roku prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Został również laureatem Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2012. W 2023 roku otrzymał medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

"Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego" - napisano w komunikacie Kurii diecezjalnej w Drohiczynie.

Od poniedziałku 8 września biskup Antoni Pacyfik Dydycz przebywał w szpitalu, o czym poinformował we wtorek 9 września ordynariusz drohiczyński bp Piotr Sawczuk.