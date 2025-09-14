Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje w nadchodzących dniach przelotne opady deszczu i duże zachmurzenie. Polska znajdzie się także pod wpływem niżów z Wysp Brytyjskich. Z jaką pogodą przywita nas kolejny tydzień?

Jak informuje IMGW, początek tygodnia upłynie Polakom pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. W całym kraju możemy spodziewać się zachmurzeń z miejscowymi przejaśnieniami, a także przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz.

Chłodny początek tygodnia. Polska pod wpływem niżów z Wysp Brytyjskich

W poniedziałek nad Polskę nasunie się zatoka związana z niżem z ośrodkiem w rejonie Wysp Brytyjskich z układem frontów atmosferycznych. Napływać będzie polarna morska masa powietrza, od zachodu kraju cieplejsza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa, jednak w dalszej części dnia wynik ten będzie już nieco niższy.

W całej Polsce IMGW przewiduje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również z rozpogodzeniami. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a mieszkańcy zachodniej części kraju po południu mogą spodziewać się burz.

Rano lokalnie mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Poniedziałkowa temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C, 20 st. C na wschodzie do 23 st. C na zachodzie, miejscami na obszarach podgórskich Karpat około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru osiągną 60 km/h, a wysoko w Sudetach - 90 km/h.

W Warszawie IMGW przewiduje przelotne opady deszczu, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 20 st. C.

Prognoza pogody na wtorek 16 września

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich, północnych oraz w rejonie Karpat pojawią się burze. Suma opadów na południowym wschodzie do 25 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie do 20 st. C na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem wiatr dość silny i silny, 35-50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

We wtorek w stolicy Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią również słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.