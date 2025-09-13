Zagrożenie atakami dronów nad Ukrainą. Polska podrywa myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania te mają charakter prewencyjny.

"Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych" - donosi PAŻP.

Od około godz. 16 samoloty nie mogą lądować ani startować z lotniska w Lublinie. To efekt zamknięcie przestrzeni powietrznej z uwagi na działania wojskowe.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało za pośrednictwem serwisu X, że ta decyzja wynika z zagrożenia uderzaniami dronów na terytorium Ukrainy, przy granicy z Polską. "Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Polska podrywa myśliwce. "Uruchomiono wszystkie procedury"

Dodano, że "w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Dowództwo przekazało, że działania mają charakter prewencyjny i wdrożono, je aby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną i ochronić obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - poinformowano.

Doniesienia polskiego dowództwa postanowił skomentować premier Donald Tusk. "W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w serwisie X.

Kilkanaście minut przed opublikowaniem komunikatu polskiego dowództwa Francuzi umieścili w serwisie X materiały wideo oraz fotografie, na których widać po raz pierwszy w akcji francuskie samoloty.

Rosyjskie drony nad Polską. Rozpoczęto śledztwo

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Dotychczas w Polsce znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej - bo 10 - w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki Wola (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski), Przymiarki (pow. biłgorajski).

W piątek przekazano, że śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

