Ten dron spadł najdalej od granicy. Nowe informacje prokuratury

Dron, który w nocy z wtorku na środę wleciał najdalej w głąb Polski, spadł w Oleśnie w powiecie elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie). Został znaleziony na polu uprawnym, nie stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Najbliższe zabudowania natomiast znajdują się 600 metrów od miejsca rozbicia obiektu.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przekazała, że w Oleśnie pracowali prokuratorzy z 8. Wydziału ds. Wojskowych oraz Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. Śledczy przeprowadzili oględziny obiektu przy udziale żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Dron w Oleśnie. Spadł kilkaset metrów od budynków

Dron, który według nieoficjalnych informacji był lekkiej konstrukcji i koloru białego, nie spowodował szkód ani nie ranił żadnej z osób. Jak przekazał wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak, obiekt znajdował się ok. 600 metrów od zabudowań. Dodał, że o znalezisku dowiedział się przed godz. 10:00 za pośrednictwem jednego z radnych, który otrzymał informację od właściciela pola.

Wójt od razu skontaktował się m.in. ze służbami zarządzania kryzysowego wojewody. Jak zaznaczył, właściciel pola zadzwonił też na nr 112. Jak podkreślił Ślęzak, służby pojawiły się na miejscu bardzo szybko, w ciągu kilku minut.

Według informacji prokuratury w wyniku podjętych czynności nie ujawniono okoliczności mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Zabezpieczony statek powietrzny w toku dalszych czynności procesowych zostanie poddany specjalistycznym badaniom zmierzającym do ustalenia jego pochodzenia oraz przeznaczenia.

Rosyjskie drony nad Polską. Gdzie spadły?

W piątek poinformowano, że śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do Spraw Wojskowych. Dotychczas szczątki dronów znaleziono w 17 miejscach.

Najwięcej, bo w sumie 10 dronów, znaleziono w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki Wola (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski), Przymiarki (pow. biłgorajski).

W woj. mazowieckim drony udało się zlokalizować w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w woj. warmińsko-mazurskim w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).