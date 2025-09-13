"Przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię". Akcja służb pod Otwockiem

"Przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię". Akcja służb pod Otwockiem
Akcja służb pod Otwockiem. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia

W Józefowie (pow. otwocki) odnaleziono przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej. Na obiekt natrafiła policja "w miejscu ogólnodostępnym". Na miejscu pracują biegli pirotechnicy i saperzy.

Żandarmeria Wojskowa opublikowała komunikat prasowy na platformie X, w którym poinformowała o odnalezieniu przedmiotu przypominającego poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot w miejscowości Józefów w powiecie otwockim (woj. mazowieckie).

 

"Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" - poinformowano. Przedmiot trafił na poligon, gdzie zostanie poddany dokładnym oględzinom, a następnie zutylizowany.

W rozmowie z polsatnews.pl ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, przekazał, że przedmiot nie ma właściwości bojowych.

 

- Nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców - powiedział.

 

Ppłk Durka przypomniał, że posiadanie takich obiektów - broni i elementów uzbrojenia - przez osoby do tego nieuprawnione jest bezwzględnie zakazane.

