Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla dwóch powiatów w województwie podkarpackim. Ma to związek z ćwiczeniami służb mundurowych, które potrwają do 3 października. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. "Możliwe odgłosy i loty helikopterów" - ostrzega RCB. Alert prawdopodobnie ma związek z trwającymi manewrami "Żelazny Obrońca-25".

"Uwaga! 14.09-03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność" - brzmi treść alertu wysłanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu leskiego i powiatu bieszczadzkiego w województwie podkarpackim.

"Zachowaj spokój i ostrożność" - apeluje RCB.

Ćwiczenia w całej Polsce. Trwają manewry "Żelazny Obrońca"

Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prawdopodobnie ma związek z ćwiczeniami "Żelazny Obrońca-25", które trwają od 1 września.

"To największe przedsięwzięcie Wojska Polskiego w 2025 roku. To 30 tys. żołnierzy, 600 jednostek sprzętu, jednostki lądowe, powietrzne, morskie, specjalne, terytorialsi, logistyka - działają na poligonach. W sercu tej potęgi taktycznej strzelcy wyborowi 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Elita precyzji, dyscypliny i perfekcji strzeleckiej. Widzą cel tam, gdzie inni go nie dostrzegają" - czytamy w komunikacie Dowództwa Generalnego.

Wojsko Polskie informuje, że ćwiczenia realizowane będą zarówno w ośrodkach szkoleniowych m.in. OSPWL Orzysz, OSPWL Dęba i CPSP Ustka, jak i poza poligonami.

"Siły główne wydzieli 18. Dywizja Zmechanizowana, dysponująca trzema brygadami: 1. Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, 19. Brygadą Zmechanizowaną, a także pułkiem logistycznym i batalionem dowodzenia, w ramach realizacji największego ćwiczenia federacji, jakim będzie ŻELAZNA BRAMA-25. W ramach federacji ćwiczeń realizowane będzie również ćwiczenie dowódczo-sztabowe 1. Dywizji Pancernej i V Korpusu SZ USA" - podaje polska armia.