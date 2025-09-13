Polacy są podzieleni po pierwszym miesiącu urzędowania Karola Nawrockiego. 45,2 proc. badanych oceniło jego prezydenturę pozytywnie, a 44,8 proc. negatywnie. W badaniu widać także, jak głosy rozkładają się wśród wyborców rządu i opozycji.

W badaniu przygotowanym przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano pytanie: "Jak ocenia Pani/Pan Karola Nawrockiego w roli prezydenta w pierwszym miesiącu urzędowania?".

Karol Nawrocki prezydentem. Jak oceniają go Polacy?

Pozytywną opinię o obecnym prezydencie Polski ma 45,2 proc. Polaków. W tym 23,8 proc. respondentów wskazało na odpowiedź "zdecydowanie pozytywną", a 21,4 proc. na "raczej pozytywną".

Negatywnie nowego prezydenta ocenia 44,8 proc. ankietowanych. Wśród nich 19,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej negatywnie", a 25,3 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Niezdecydowanych, którzy wybrali odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", jest 10 proc.

Więcej negatywnych opinii pochodzi od zwolenników obecnego rządu i koalicji. Nikt nie ocenił Karola Nawrockiego "zdecydowanie pozytywnie", a jedynie 9 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej pozytywnie". 30 proc. oceniło go "raczej negatywnie", a 52 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Wśród wyborców opozycji 52 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 28 proc. "raczej pozytywnie". Tylko 14 proc. oceniło prezydenta "raczej negatywnie", a raptem co 20 "zdecydowanie negatywnie".



Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie 1000 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95. Badanie miało charakter ogólnopolski.

Pierwszy miesiąc Nawrockiego na urzędzie

Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta Polski w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 roku, zdobywając 50,89 proc. głosów. Został zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 roku podczas Zgromadzenia Narodowego.

27 sierpnia zwołał pierwszą Radę Gabinetową. W mediach wielokrotnie podkreśla, że chce być aktywnym prezydentem. Zaproponował już m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie, zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 140 tys. zł czy też obniżkę VAT z 23 proc. do 22proc. Złożył także projekty ustaw, m.in. o zamrożeniu cen energii oraz o wydłużeniu procesu nadawania obywatelstwa z 3 do 10 lat.

W ciągu pierwszego miesiąca urzędowania Karol Nawrocki wykorzystał także siedmiokrotnie prawo weta siedem razy, co jest swoistym rekordem w porównaniu z kadencjami jego poprzedników.