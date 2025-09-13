List Trumpa do członków NATO. "To wojna Bidena i Zełenskiego"

"Jeśli NATO zrobi, jak mówię, WOJNA szybko się skończy, a wszystkie te życia zostaną uratowane! Jeśli nie, to po prostu marnujecie mój czas" - napisał prezydent USA Donald Trump w liście do "NATO i świata". Podkreślił, że "to nie jego wojna, tylko Bidena i Zełenskiego". Dodał, że "jest gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję", gdy wszystkie państwa NATO "przestaną kupować rosyjska ropę".

Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych treść listu "wysłanego do wszystkich państw NATO i do całego świata".

"Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROPĘ OD ROSJI. Jak wiecie, zaangażowanie NATO w ZWYCIĘSTWO było znacznie mniejsze niż 100%, a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!" (pisownia oryginalna) - napisał Donald Trump.

Podkreślił, że taka postawa państw Sojuszu "znacznie osłabia pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji".

Wojna w Ukrainie. Donald Trump wskazał na Bidena i Zełenskiego

"W każdym razie, jestem gotowy 'odejść', gdy będziecie gotowi. Tylko powiedzcie kiedy? Wierzę, że to, a także nałożenie przez NATO, jako grupę, 50% do 100% CEŁ NA CHINY, które zostaną całkowicie wycofane po zakończeniu WOJNY z Rosją i Ukrainą, również bardzo pomoże w ZAKOŃCZENIU tej śmiercionośnej, ale ŚMIESZNEJ WOJNY. Chiny mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne… Cła złamią ten uścisk" - napisał.

Następnie amerykański przywódca podkreślił, że "to nie jest wojna Trumpa" i nigdy by do niej nie doszło, gdyby był prezydentem na kolejną kadencję (w 2020 roku przegrał walkę o reelekcję z Joe Bidenem - red.). "To WOJNA Bidena i Zełenskiego. Jestem tu tylko po to, by pomóc ją powstrzymać i uratować tysiące rosyjskich i ukraińskich istnień" - podkreślił. Trump przypomniał, że tylko w zeszłym tygodniu zginęło 7118 osób, co nazwał "szaleństwem".

"Jeśli NATO zrobi, jak mówię, WOJNA szybko się skończy, a wszystkie te życia zostaną uratowane! Jeśli nie, to po prostu marnujecie mój czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę!" - zakończył prezydent USA.