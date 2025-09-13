Awaria terminali płatniczych. Problemy z płatnościami w całej Polsce

Po godzinie 12:00 klienci banków zaczęli masowo zgłaszać problemy z płatnościami kartami oraz mobilnymi. eService potwierdziło, że "doszło do awarii w działaniu usług płatności bezgotówkowych". Usterka - zgodnie z komunikatem - została już usunięta.

Awaria dotyczyła największych banków w Polsce. W serwisie Downdetector, w którym intenauci zgłaszają problemy z serwisami lub usługami online, pierwsze doniesienia zaczłęy pojawiać się o godz. 12:00, natomiast godzinę później ich liczba zwiększyła się kilkukrotnie.

Nie dało się płacić kartą. Masowe zgłoszenia problemu

Jak podaje RMF FM, w części sklepów czy większych hipermarketach można było zapłacić wyłącznie gotówką, ponieważ terminale nie przetwarzały płatności za pomocą karty.

Po godzinie 14:00 instytucja eService, będąca operatorem kart płatniczych, terminali POS, a także płatności internetowych, wydała komunikat o awarii usług. Jak wynika z wiadomości, wina nie leżała po stronie banków.

Awaria płatności naprawiona

"Tuż po zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu. Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować Was na bieżąco o postępach" - podano.

Instytucja przeprosiła za wszelkie niedogodności. Niecałe dziesięć minut po wydaniu pierwszego komunikatu opublikowano jego uzupełnienie. "Informujemy, że wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie" - przekazano.

W tym samym czasie wspomniany serwis Downdetector zanotował kolejną falę zgłoszeń o problemach. Na komentarz jednego z internautów, że "karty znów nie działają", przedstawiciele eService zarekomendowali ponowienie transakcji.