- Nie chciałem "pokazówek" przy zatrzymaniach - przyznaje Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, w nowym odcinku programu "Polityczny WF z gościem", który będzie można obejrzeć 13 września o 19:50 w Polsat News. W rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem opowiada także o kulisach swojego odejścia z resortu oraz naciskach, z jakimi miał do czynienia podczas pracy w rządzie.

W programie nie zabraknie również rozmowy o politycznej przyszłości Koalicji Obywatelskiej i jej szansach na utrzymanie władzy po 2027 roku. Goście i prowadzący poruszą także temat Orlenu, który wciąż angażuje się w lokalną prasę - i dlaczego niekoniecznie musi się to zmienić - a także zastanowią się , ile faktów, a ile życzeniowego myślenia narosło wokół protestów po wyborach prezydenckich.

"Polityczny WF z gościem" w każdą sobotę o 19:50 na antenie Polsat News.