19-latek pędził z zawrotną prędkością. Zasłonił się kuriozalną wymówką

Polska
Polsat News
Młody kierowca z powiatu sandomierskiego został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego z grupy SPEED. 19-latek - mimo młodego wieku - dopuścił się recydywy. Rozpędzenie samochodu do niemal 200 km/h tłumaczył kuriozalną wymówką.

We wtorek po godz. 9 na ul. Wisłostrada w Tarnobrzegu policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę bmw. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego.

Pośpiech na sprawdzian. 19-latek z kolejnym wykroczeniem

Mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, pędził z prędkością aż 192 km/h. Policjantom tłumaczył, że przekroczył prędkość, bo spieszył się na sprawdzian z matematyki.

 

Podczas kontroli drogowej i weryfikacji danych prowadzącego auto, policjanci sprawdzili, że nastolatek przekroczenia prędkości dopuścił się w warunkach recydywy.

 

ZOBACZ: Groźny wypadek pod Oławą. Ambulans wypadł z drogi i dachował

 

W lipcu również popełnił wykroczenie drogowe – wtedy otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych i został ukarany piętnastoma punktami karnymi.

Nie zamierzał zwolnić. Pędził 227 km/h

To niejedyne w ostatnich dniach głośne zatrzymanie kierowcy, który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego i znalazł kuriozalne wytłumaczenie.

 

ZOBACZ: Szaleńcza jazda kierowcy porsche. 227 km/h na liczniku

 

W ostatnich dniach sierpnia na drodze ekspresowej S7 został zatrzymany 46-latek, który swoim porsche jechał z prędkością aż 227 km/h. Policjantom tłumaczył, że choć domyślał się, że jedzie za nim radiowóz, nie miał zamiaru zmniejszyć prędkości. 

Jakub Pogorzelski
