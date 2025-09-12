Sejm podjął decyzję. Jest nowy prezes NIK

- Z upoważnienia pana posła (Tadeusza Dziuby - red) wycofuję jego kandydaturę na prezesa NIK - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ostatecznie 421 posłów poparło kandydaturę Mariusza Haładyja, którego do objęcia tego stanowiska rekomendował marszałek Sejmu.

W czasie, gdy poseł PiS Mariusz Gosek przedstawiał kandydaturę Tadeusza Dziuby na szefa Najwyższej Izby Kontroli, wybuchło zamieszanie wokół miejsca zajmowanego przez prezesa PiS.

Prezes PiS rozmawiał przez telefon, a po chwili poprosił marszałka Sejmu o możliwość zabrania głosu. - Z upoważnienia pana posła (Tadeusza Dziuby - red) wycofuję jego kandydaturę na prezesa NIK - powiedział lider Zjednoczonej Prawicy.

Mariusz Haładyj nowym szefem NIK

Ostatecznie Mariusz Haładyj został jedynym kandydatem na stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli, a za powołaniem go na to stanowisko zagłosowało 421 posłów. Zastąpi on Mariana Banasia, którego kadencja upłynęła 30 sierpnia tego roku.

Kandydaturę urzędnika zgłoszonego przez Szymona Hołownię poparli posłowie koalicji rządowej, którzy byli na sali. Co ciekawe, tak samo zagłosowali parlamentarzyści PiS.

Przeciwko kandydaturze Haładyja zagłosowało dwóch polityków z Konfederacji i dwóch z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Od głosu wstrzymało się sześciu parlamentarzystów: jeden z PSL i pięciu z Konfederacji.

Kim jest Mariusz Haładyj? Nowy szef NIK to urzędnik z wieloletnim stażem

Kandydatura Haładyja została zgłoszona przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię jako "wspólna koalicyjna kandydatura" po konsultacjach z przedstawicielami rządu. Ostatecznie jednak prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czasie piątkowych głosowań, że w porozumieniu z samym zainteresowanym posłowie PiS wycofali kandydaturę Dziuby.

Mariusz Haładyj urodził się w 1978 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2019 r. Haładyj pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje Skarb Państwa i państwowe osoby prawne w najbardziej skomplikowanych procesach i negocjacjach oraz wydaje opinie w sprawach o istotnej wartości i znaczeniu dla interesów państwa.

Zgodnie z życiorysem, który trafił do Sejmu jako część jego kandydatury, Haładyj zajmował się m.in. zapewnieniem udziału w zastępstwie procesowym przed sądami krajowymi oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi, wydawaniem opinii prawnych związanych m.in. z zawieraniem umów, rozwiązywaniem sporów, oceną ryzyka procesowego czy wykładnią przepisów prawa i postanowień umownych czy wydawaniem zgód dla państwowych osób prawnych na rozporządzanie składnikami majątkowymi o dużej wartości.