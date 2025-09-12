Jedna osoba nie żyje, a funkcjonariusz służby imigracyjnej i celnej (ICE) trafił do szpitala. To efekt strzelaniny, do której doszło w miejscowości Franklin Park na przedmieściach Chicago.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem polskiego czasu. Polskojęzyczna rozgłośnia Polski FM podaje, że zastrzelony mężczyzna był prawdopodobnie nielegalnym imigrantem, który chciał uniknąć aresztowania.

Radio powołuje się na przedstawiciela Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, który przekazał, że przy 9800 Grand Avenue agenci ICE próbowali aresztować podejrzanego mężczyznę, ale stawiał on opór i próbował wjechać samochodem w agentów. Funkcjonariusze oddali do niego strzały z broni palnej.

Strzelanina pod Chicago. Jedna osoba nie żyje, mundurowy w szpitalu

"Podczas kontroli pojazdu podejrzany stawiał opór i próbował wjechać samochodem w funkcjonariuszy, potrącając jednego z nich, a następnie ciągnąc go za sobą podczas ucieczki z miejsca zdarzenia. W obawie o swoje życie agent użył broni palnej i postrzelił podejrzanego" - napisano w oświadczeniu ICE.

Postrzelony mężczyzna i agent, na którego najechał on pojazdem, trafili do szpitala. Podejrzany zmarł z powodu odniesionych ran, a funkcjonariusz ICE trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jego stan został ustabilizowany.

"Wiralowe filmy w mediach społecznościowych i aktywiści zachęcający nielegalnych imigrantów do stawiania oporu organom ścigania nie tylko rozpowszechniają dezinformację, ale także podważają bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy i osób zatrzymanych" - przekazano w komunikacie służb.

Od poniedziałku na terenie całego stanu Illinois służby federalne, wysłane przez prezydenta Donalda Trumpa, prowadzą operację "Midway Blitz". Jej celem jest zwalczanie nielegalnej imigracji na tym obszarze.