- Sekretarz Wojny USA zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych - powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że masowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "było intencjonalne".

- Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji. Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego zajścia, tego napadu - przekazał lider PSL na spotkaniu z dziennikarzami w piątek.

- Otrzymaliśmy słowa wsparcia i podziękowania za przeprowadzoną akcję dla Polski i sojuszników - dodał.

Polityk był pytany, czy w trakcie rozmowy poruszono kwestię wysłania dodatkowych amerykańskich sił do Polski.

Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy gotowi do przyjęcia żołnierzy USA

- Rozmawialiśmy o potrzebach, zdolnościach. Kluczowa jest dla nas obecność amerykańska w Polsce. Jesteśmy gotowi do przyjęcia żołnierzy USA - zadeklarował.

ZOBACZ: Specjalny wysłannik Trumpa leciał do Polski. W tym samym czasie latały rosyjskie drony

Wicepremier został też zapytany m.in. o szczegóły prowokacji, która miała miejsce w nocy z 9 na 10 września. Jedna z dziennikarek zapytała, czy nie powinny zostać nałożone kolejne sankcje na Rosję.

- Na konferencji o godz. 17 w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich przedstawią ważną informację o ustaleniach między sojusznikami - odpowiedział.

Rosyjskie drony w Polsce. Odnaleziono kilkanaście maszyn

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Donald Trump komentuje

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomienia artykułu 4. NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem, a prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o sytuacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.