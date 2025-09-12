Rosyjskie drony w Polsce. Szef MON rozmawiał z Sekretarzem Wojny USA
- Sekretarz Wojny USA zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych - powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że masowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "było intencjonalne".
- Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji. Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego zajścia, tego napadu - przekazał lider PSL na spotkaniu z dziennikarzami w piątek.
- Otrzymaliśmy słowa wsparcia i podziękowania za przeprowadzoną akcję dla Polski i sojuszników - dodał.
Polityk był pytany, czy w trakcie rozmowy poruszono kwestię wysłania dodatkowych amerykańskich sił do Polski.
Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy gotowi do przyjęcia żołnierzy USA
- Rozmawialiśmy o potrzebach, zdolnościach. Kluczowa jest dla nas obecność amerykańska w Polsce. Jesteśmy gotowi do przyjęcia żołnierzy USA - zadeklarował.
Wicepremier został też zapytany m.in. o szczegóły prowokacji, która miała miejsce w nocy z 9 na 10 września. Jedna z dziennikarek zapytała, czy nie powinny zostać nałożone kolejne sankcje na Rosję.
- Na konferencji o godz. 17 w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich przedstawią ważną informację o ustaleniach między sojusznikami - odpowiedział.
Rosyjskie drony w Polsce. Odnaleziono kilkanaście maszyn
W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.
Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomienia artykułu 4. NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem, a prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o sytuacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.