Rekordowy miesiąc największego polskiego lotniska. "Kluczowy hub w regionie"

Lotnisko Chopina poinformowało o nowym miesięcznym rekordzie obsłużonych pasażerów. W sierpniu było ich ponad dwa i pół miliona – po raz pierwszy w dziewięćdziesięcioletniej historii lotniska. Odprawiono dokładnie 2 515 610 osób.

Dobowy rekord padł w niedzielę 17 sierpnia. Tego dnia, w jedną z ostatnich niedziel wakacji, z lotniska przy ul. Żwirki i Wigury wyruszyło 89.656 podróżnych. Na sierpniowy rekord "zapracowało" 19 155 operacji lotniczych, w tym 18 146 pasażerskich.

Lotnisko Chopina ustanowiło rekord. "Kluczowy hub w regionie"

- Warszawski port jest kluczowym hubem w regionie i rośnie w imponującym tempie. To sukces całego zespołu Polskich Portów Lotniczych oraz wyraz rosnącego zaufania pasażerów i naszych partnerów biznesowych – powiedział Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych, cytowany w komunikacie biura prasowego.

Od stycznia do sierpnia bieżącego roku, największe polskie lotnisko odprawiło 15 969 565 podróżnych – najwięcej, bo prawie dwie trzecie z nich, w ramach strefy Schengen (10 473 912; wzrost wzrost o 14,6 proc. rok do roku).

Najpopularniejsze destynacje wybierane przez pasażerów lotów rejsowych to: Londyn, Paryż, Amsterdam, Bruksela i Frankfurt. W przypadku rejsów czarterowych najczęściej podróżowano w kierunkach: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Sharm El Seikh i Rodos.

Chaberski dodał, że celem portu jest dalsza ekspansja i rozwój siatki połączeń, w tym do Azji i na Bliski Wschód.

Rosyjskie drony nad Polską. Lotniska zostały zamknięte

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że cztery polskie lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz port w Lublinie zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Na Lotnisku Chopina od godz. 23:30 do godz. 5:30 obowiązywał "core night", czyli zakaz startów i lądowań samolotów. Wyjątkiem były tylko loty opóźnione z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, loty medyczne i związane z bezpieczeństwem państwa.

O godzinie 7:22 oficjalny profil lotniska poinformował o otwarciu przestrzeni powietrznej nad obiektem.

- Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień - przekazano w komunikacie.