Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Szef MSZ odpowiedział na słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że rosyjskie drony nad Polską, to mogła być pomyłka.

Już w pierwszym publicznym wystąpieniu w Kijowie Sikorski postanowił odpowiedzieć na niedawne komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef MSZ, stojąc na tle polskiej ambasady w stolicy Ukrainy, podkreślił, że wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów nie było pomyłką.

Sikorski dotarł do Kijowa. Spotka się z ukraińskimi politykami

- To mogła być pomyłka. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy - tymi słowami prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podsumował wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów.

To właśnie tę głośną wypowiedź skomentował w piątek rano szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polityk KO zanegował postawę Trumpa i zapewnił, iż rosyjskie drony nie znalazły się w Polsce przypadkowo.

- W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki - powiedział w Kijowie Sikorski.

Deklaracja współpracy polsko-ukraińskiej. "Stoimy razem, ramię przy ramieniu"

Radosław Sikorski w najbliższym czasie odbędzie serię spotkań z najważniejszymi ukraińskimi politykami i przedstawicielami innych państw zachodnich. Jako pierwszy na dworcu w Kijowie powitał go szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, który zapewnił, iż szczególnie w obliczu niedawnych rosyjskich manewrów, Polska i Ukraina pozostają w ścisłej współpracy wojskowej.

"Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię przy ramieniu" - pisał na platformie X Andrij Sybiha.

Welcome to Kyiv, Radek!



I was glad to meet @sikorskiradek and @anneapplebaum at the Kyiv train station this morning.



Against the backdrop of Russia’s escalation of terror against Ukraine and provocations against Poland, we stand firmly together.



We will hold substantial talks… pic.twitter.com/k5gRYqoeSN — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2025

Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował również Polsce za jej przywództwo i wsparcie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.