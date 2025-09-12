Radosław Sikorski z wizytą w Kijowie. Szef MSZ odpowiedział prezydentowi USA
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Szef MSZ odpowiedział na słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że rosyjskie drony nad Polską, to mogła być pomyłka.
Już w pierwszym publicznym wystąpieniu w Kijowie Sikorski postanowił odpowiedzieć na niedawne komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef MSZ, stojąc na tle polskiej ambasady w stolicy Ukrainy, podkreślił, że wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów nie było pomyłką.
Sikorski dotarł do Kijowa. Spotka się z ukraińskimi politykami
- To mogła być pomyłka. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy - tymi słowami prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podsumował wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów.
To właśnie tę głośną wypowiedź skomentował w piątek rano szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polityk KO zanegował postawę Trumpa i zapewnił, iż rosyjskie drony nie znalazły się w Polsce przypadkowo.
- W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki - powiedział w Kijowie Sikorski.
Deklaracja współpracy polsko-ukraińskiej. "Stoimy razem, ramię przy ramieniu"
Radosław Sikorski w najbliższym czasie odbędzie serię spotkań z najważniejszymi ukraińskimi politykami i przedstawicielami innych państw zachodnich. Jako pierwszy na dworcu w Kijowie powitał go szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, który zapewnił, iż szczególnie w obliczu niedawnych rosyjskich manewrów, Polska i Ukraina pozostają w ścisłej współpracy wojskowej.
"Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię przy ramieniu" - pisał na platformie X Andrij Sybiha.
Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował również Polsce za jej przywództwo i wsparcie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.