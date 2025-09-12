Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody

- Wiemy, że to nie była pomyłka - powiedział na forum ONZ Marcin Bosacki. Wiceszef MSZ pokazał zdjęcia dronów, które spadły w Polsce, na których widać rosyjskie napisy.

Marcin Bosacki podczas nadzwyczajnego zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ swoją wypowiedź zaczął od cytatu.

- "Handlarze śmierci nie przejmują się faktem, że ich broń metodycznie celowo i świadomie atakuje cele cywilne. Krew dziesiątek zabitych cywilów spoczywa na sumieniach tych, którzy zbroją reżim". Tak mówił Siergiej Ławrow rok temu. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie oskarżali innych o angażowanie się w ataki terrorystyczne. Prawdą jest coś innego. To Rosja korzysta z tej broni przeciwko cywilom. Wydarzenia z Polski sprzed kilku dni pokazują, że każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy - powiedział.

- Niebo nad moim krajem zostało celowo naruszone. Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka - podkreślił Bosacki.

Wiceszef MSZ pokazał dowody - zdjęcia dronów, które spadły w Polsce, na których widać rosyjskie napisy. Pokazał także zdjęcie zniszczonego domu w Wyrykach.

- Polska razem z sojusznikami zadziałała spokojnie, profesjonalnie i zdecydowanie, korzystając z naszego prawa do obrony integralności terytorialnej. Drony, które zagrażały polskim obywatelom i infrastrukturze krytycznej zostały zestrzelone - mówił Bosacki.

Drony nad Polską. Rada Bezpieczeństwa ONZ

W piątek krótko po g. 21 polskiego czasu rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęcone kwestii bezpieczeństwa Polski w obliczu rosyjskich ataków dronowych.



To pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Poparły go państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

Zwykle w posiedzeniu Rady występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też ministrowie spraw zagranicznych