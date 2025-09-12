Ponad połowa Polaków "nie zamierza się angażować" w obronę kraju - wynika z najnowszego sondażu. Niewiele więcej niż co czwarty ankietowany zadeklarował gotowość do wsparcia wojska w przypadku wybuchu wojny.

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zadał Polakom pytanie: "Czy w przypadku wybuchu wojny, jesteś gotowy/gotowa zgłosić się na ochotnika do wojska lub aktywnie wesprzeć wojsko w działaniach?"

Dziennikarze tabloidu stwierdzili, że wyniki sondażu są "zdumiewające".

Najnowszy sondaż: Ponad połowa Polaków nie chce bronić kraju

57 proc. respondentów odpowiedziało na tak zadane pytanie, że "nie zamierza się angażować". Tylko 26 proc. naszych rodaków stwierdziło, że w przypadku wojny jest gotowa wstąpić do armii lub w inny sposób zaangażować się w obronę Polski.

17 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Twórcy artykułu, w którym opublikowano wyniki sondażu podkreślili, "że powody takiej decyzji mogą być motywowane na wiele sposobów, a w razie wybuchu rzeczywistej wojny wiele osób może zmienić swoją perspektywę".

Rosyjskie drony nad Polską. "Rozgorzały rozmowy o bezpieczeństwie"

"Super Express" zaznaczył, że ostatnie wydarzenia związane z masowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sprawiły, "że w Polsce rozgorzały rozmowy na temat bezpieczeństwo i ewentualnej wojny".

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 maszyn w kilku województwach.

Większość z nich to tzw. wabiki, czyli nieuzbrojone w ładunki wybuchowe bezzałogowce, służące do ściągania uwagi systemów obrony przeciwlotniczej. Samoloty sił NATO zestrzeliły te maszyny, które mogły stanowić zagrożenie.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 plus. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.