Patryk M. "Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu

Na lotnisku w Hamburgu zatrzymany został Patryk M. "Wielki Bu", poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania - poinformowała policja. Mężczyzna planował wylot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowała policja w mediach społecznościowych.

- „Wielki Bu” zatrzymany w Hamburgu. Brawa dla policji - napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Wielki Bu" skazany był w przeszłości m.in. za porwanie i przetrzymywanie zakładnika. Jest postacią rozpoznawalną nie tylko w kryminalnym półświatku. W trackie prezydenckiej kampanii wyborczej media informowały o jego kontaktach z Karolem Nawrockim.

W maju 2024 roku, "Wielki Bu" opublikował zdjęcie z Nawrockim, ówczesnym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w Biurze Edukacji Narodowej IPN. Kolejną wspólną fotografię opublikował trzy miesiące później. "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać" - napisał.

- Znam go, bo z nim boksowałem. To jest wielki chłop, 140 kg. Był moment, że nie miał odpowiedniego sparingpartnera i po prostu sparowaliśmy. Na niczym innym nasza znajomość nie polegała. Nie było między nami żadnych relacji - tłumaczył Nawrocki podczas rozmowy w Kanale Zero.

W sierpniu o zatrzymanym Patryku M. było głośno z powodu spędzanych przez niego wakacji z posłem Prawa i Sprawiedliwości Łukaszem Mejzą. Panowie opublikowali wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych.

