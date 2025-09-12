Pałac Prezydencki wzywa rząd do przyspieszenia. "Niechże działają"

- Donald Trump powiedział wprost: Moje wojska zostają w Polsce, a być może nawet kiedyś je zwiększę - powiedział Marcin Przydacz. W programie "Gość Wydarzeń" zaapelował do rządu: - Do dzieła, panowie ministrowie, twórzcie takie warunki, żeby Amerykanie chcieli ruszyć do nas w większej liczbie.

W piątek włoska agencja Ansa, powołując się na źródła w NATO przekazała, że sojusznicy rozważają utworzenie powietrznej strefy buforowej na granicy Polski z Ukrainą. Miałaby to być reakcja na pojawienie się rosyjskich dronów w Polsce w nocy z wtorku na środę.

- Nie mam takich informacji, aby taka decyzja zapadła - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

- Osobiście koncentrowałbym się w tej chwili na niebie natowskim - skomentował. - Mam przekonanie, że trzeba koncentrować się na każdym centymetrze kwadratowym ziemi natowskiej. Ukrainie również trzeba pomagać, ale na trochę innych zasadach. Takie decyzje muszą być podejmowane w ramach Sojuszu - wskazał polityk.

Marcin Przydacz apeluje do rządu: Niechże działają

W programie pojawił się także temat zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. - Prezydent Trump powiedział wprost w Białym Domu: Moje wojska zostają, a być może nawet kiedyś je zwiększę - powiedział Przydacz.

Stwierdził, że będzie to zależało także od polskiej dyplomacji i polskiego MON. - Więc do dzieła, panowie ministrowie, twórzcie takie warunki, żeby Amerykanie chcieli ruszyć do nas w większej liczbie.

Przydacz zaapelował do wicepremiera obrony narodowej i wicepremiera spraw zagranicznych, by "wypełnili tę dobrą deklarację, którą wynegocjował prezydent Nawrocki treścią".

Polityk stwierdził, że MON i MSZ "mają co do roboty". - Zamiast zajmować się wieczornym twiterrowaniem, niech zajmą się tym, co jest ważne dla polskiego bezpieczeństwa - powiedział.

- Niechże działają panowie ministrowie - powtórzył.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Przydacz pytany o tematy rozmowy wymienił stosunki sąsiedzkie i sprawy bezpieczeństwa. Wspomniał także o kwestiach zadośćuczynienia za II wojnę światową.

- To jest dobry moment, by mówić o wyrównaniu krzywd za czasy II wojny światowej - stwierdził.