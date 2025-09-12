Trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek Polski. Warszawę na forum reprezentuje wiceszef MSZ Marcin Bosacki, który także zabrał głos. Krótko po rozpoczęciu obrad podsekretarz Narodów Zjednoczonych wezwała do zakończenia wojny w Ukrainie.

Krótko po g. 21 polskiego czasu rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zawnioskowane przez Polskę po tym, jak kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło krajową przestrzeń powietrzną. Tuż przed rozpoczęciem wiceszef polskiej dyplomacji wystąpił na briefingu.

- Pod stanowiskiem Polski w sprawie wtargnięcia dronów podpisało się prawie 50 państw, w tym Węgry i USA - przekazał Marcin Bosacki.

Polityk odczytał wspólne oświadczenie sojuszników, w którym wezwano Rosję do zaprzestania "wojny przeciwko Ukrainie" i powstrzymania się od dalszych prowokacji.

Drony nad Polską. Nadzwyczajne posiedzenie ONZ

Podczas posiedzenia głos zabierają kolejni przedstawiciele krajów sojuszniczych.

- To nie pierwszy raz, kiedy drony zostały wykryte w sąsiednich krajach podczas wojny w Ukrainie, ale pierwszy raz, kiedy wiele dronów wleciało tak głęboko w przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju. To również pierwszy raz, kiedy Polska i jej sojusznicy z NATO użyli siły, aby zneutralizować postrzegane zagrożenie - podkreśliła zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo.

- Słowenia zdecydowanie potępia wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, które jest nie do zaakceptowania. Powiedzmy jasno: takie błędy się nie zdarzają. Nie są to incydenty, są to agresywne i niebezpieczne akty. Ciężko wyobrazić sobie, by tak wiele dronów tak głęboko wleciało w polskie terytorium w sposób niezamierzony - powiedział Samuel Zbogar reprezentujący Słowenię.

Przedstawicielka Danii Christina Markus Lassen podkreśliła z kolei: - Atak Rosji to pogwałcenie prawa międzynarodowego.

- Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony miało miejsce w trakcie nieustających rosyjskich ataków dronów przeciwko Ukrainie. Rosyjskie drony są wykorzystywane do terroryzowania narodu Ukrainy - dodała.

Zgromadzenie ONZ. "Francja solidaryzuje się z Polską"

Jérôme Bonnafont z Francji powiedział, że jego kraj solidaryzuje się z Polską. - To okazja, by raz jeszcze powiedzieć Rosji, stałemu członkowi tej Rady, że nadszedł czas, by przestała twierdzić, że chce pokoju, kiedy ona po prostu odmawia zaprzestania działań wojennych poprzez rozszerzanie zakresu brutalnych środków destabilizacyjnych - dodał.

- To nie pierwszy raz, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ale ten ostatni jest bezprecedensowy co do swojej skali - podkreśliła Barbara Woodward, przedstawicielka Wielkiej Brytanii.

- Prosimy wszystkie strony o wykazanie się właściwą powściągliwością oraz rozwiązywanie konfliktów, o dialog oraz unikanie eskalacji - stwierdził przedstawiciel Chin.

Z kolei przedstawicielka USA podkreśliła, że jej kraj wzywa Rosję do rozmów dyplomatycznych. - Działania Rosji, niezależnie od intencji, okazują głęboki brak szacunku wobec wysiłków Stanów Zjednoczonych - dodała.

Głos na forum zabrał także reprezentujący Rosję Vassily Nebenzia. - Drony nadleciały ze strony Ukrainy. Polska oskarża Rosję bez dowodów, to clickbait polityczny, który został podjęty przez polskich i europejskich polityków - stwierdził.

Przedstawiciel Sierra Leone przekazał, że jego kraj jest gotowy do zaangażowania się w rozmowy pokojowe.

Głos zabrał Marcin Bosacki. - Niebo nad moim krajem zostało celowo naruszone - powiedział.

Drony nad Polską. ONZ zwołało spotkanie

Spotkanie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym. To pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Poparły go państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki tuż przed wylotem do Nowego Jorku podkreślił, że na forum ONZ będzie mówił prawdę o rosyjskim nalocie dronowym na Polskę, który był zaplanowany.