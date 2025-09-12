Ogólnopolska awaria systemu. Wydawanie paszportów wstrzymane

W piątek rano w całym kraju doszło do awarii systemu paszportowego. Polacy chcący złożyć wniosek o nowy dokument będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Działanie wszystkich punktów paszportowych zostało wstrzymane na około godzinę.

Jak poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, w piątkowy poranek w całej Polsce doszło do awarii systemu paszportowego. Przyczyny paraliżu nie są jeszcze znane.

Awaria systemu paszportowego. Wnioski wstrzymane na ponad godzinę

Tuż po godzinie 10 Polacy chcący wyrobić lub odebrać wyrobiony w ostatnim czasie paszport dowiedzieli się o ogólnopolskiej awarii. Wszystkie punkty zajmujące się wydawaniem dokumentów zostały tymczasowo zamknięte.

Po godzinie 11 poinformowano, że awaria została już usunięta, system działa normalnie.

Sprawę skomentowała również rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. - Nastąpiła przerwa w dostępie do rejestru systemów państwowych. Uniemożliwia ona wykonanie zadań takich, jak wydawanie dowodów osobistych i paszportów - powiedziała rzeczniczka.

Jak dodała, przyczyny awarii nie są jeszcze znane.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu we wpisie w mediach społecznościowych poradził obywatelom śledzić najnowsze komunikaty związane z działaniem systemu.

Przerwa w wydawaniu paszportów. Jest komunikat MSWiA

Chwilową przerwę w systemie wydawania dowodów osobistych, paszportów czy aktów stanu cywilnego wyjaśniło w oficjalnym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak czytamy w komunikacie, po godzinie 11 sprawność systemu została całkowicie przywrócona.

❗️Komunikat MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji



Około godziny 9:45 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych, uniemożliwiająca wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego.



Centralny Ośrodek… pic.twitter.com/U5KaVgtQPm — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 12, 2025