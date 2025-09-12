Odnaleziono kolejnego drona. Akcja służb na Lubelszczyźnie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło odnalezienie w Polsce siedemnastego rosyjskiego drona. Szczątki maszyny zauważono w miejscowości Przymiarki w województwie lubelskim. Lokalna policja apeluje o ostrożność.

Kolejny rosyjski dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. To już siedemnasta maszyna, która w nocy z wtorku na środę wdarła się do polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak zapewnia rzeczniczka MSWiA, czynności na miejscu przebiegły sprawnie, a teren został zabezpieczony.

Siedemnasty dron w Polsce. Akcja służb na Lubelszczyźnie

Informacje o odnalezieniu kolejnego drona rzeczniczka ministerstwa zamieściła w czwartek wieczorem we wpisie na portalu X.

"Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren" - zaznaczyła Gałecka.

17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 11, 2025

Wcześniej rzeczniczka prasowa ministerstwa informowała m.in., że ponad 600 funkcjonariuszy Policji oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej.

Informację o odnalezieniu kolejnego drona potwierdził starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

"Dziś w godzinach wieczornych w miejscowości Przymiarki, gm. Księżpol, pow. Biłgoraj został odnaleziony kolejny dron. Służby prowadzą czynności, teren jest zabezpieczony. Jestem na miejscu, dron spadł z dala od zabudowań" - poinformował w mediach społecznościowych.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Drony w kolejnych miejscowościach

Dron odnaleziony niedawno w woj. lubelskim to już siedemnasty rosyjski obiekt zneutralizowany przez polskie służby. Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Sobótka i Smyków.

Jak podają służby, większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód.

Prezydent podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Zdaliśmy egzamin"

W związku z wtargnięciem do Polski kilkunastu rosyjskich maszyn, w czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas rządowego zebrania Karol Nawrocki stwierdził, iż Polska "od 4 lat uczestniczy w wojnie hybrydowej", jednak biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia, polskie służby "zdały egzamin" z obronności kraju.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych rosyjskie manewry określiło jako "akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ w środowy poranek w Polsce uruchomiono intensywne procedury obronne.