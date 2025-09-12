Rośnie poparcie dla jednej partii. Najnowszy sondaż partyjny

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę największe poparcie uzyskałoby PiS, które wyprzedziłoby KO i Konfederację - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Do Sejmu nie weszłoby PSL.

Sondaż wykonany przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazuje, jak dynamicznie zmienia się sytuacja w polskiej polityce.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, Prawo i Sprawiedliwość ponownie otrzymałoby od Polaków szansę na stworzenie rządu.

Nagły zwrot w polityce. PiS wyprzedza KO

Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,53 proc. badanych. W porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni, PiS zaliczyło wzrost poparcia o 1,9 proc.

Zdaniem prof. Bartłomieja Machnika, wyższy wynik partii Kaczyńskiego wynika z "miesiąca miodowego" prezydenta Karola Nawrockiego popieranego w trakcie kampanii wyborczej przez PiS.

- Wyniki PiS i PO są bardzo zbliżone, co sprawia, że mamy do czynienia z faktycznym remisem – z chwilowym wskazaniem na jedną z partii - komentował ekspert.

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,94 proc. notując spadek o 0,66 punktu proc.

PSL i Razem poza Sejmem

Podium zamknęłaby Konfederacja z poparciem 12,46 proc. ankietowanych, utrzymując stabilny wynik względem poprzedniego badania. Nowa Lewica uzyskałaby 6,71 proc., tracąc 0,61 pp. Ostatnią partią, która przekroczyłaby próg wyborczy byłaby Polska 2050 z wynikiem 5,31 proc., zyskując 1,86 pp. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Pozostałe formacje nie weszłyby do Sejmu - na Razem zagłosowałoby 4,2 proc. (największy spadek - o 1,29 pp.), a na Konfederację Korony Polskiej 4,17 proc., o 0,94 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. PSL mogłoby liczyć na poparcie 1,35 proc., notując niewielki spadek o 0,13 pp. Inne, nieujęte z nazwy partie uzyskałyby 0,33 proc. poparcia.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.