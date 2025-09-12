Nowa farma wiatrowa grupy Polsat Plus. 63 wiatraki niebawem rozpoczną pracę

Nowa farma wiatrowa grupy Polsat Plus. 63 wiatraki niebawem rozpoczną pracę
Sześćdziesiąt trzy wiatraki stanęły na Pomorzu i jest to największa z farm wiatrowych grupy Polsat Plus i trzecia największa w Polsce. Gdy zacznie działać pełną parą, podwoi się moc, którą już produkujemy w czterech innych miejscach. To nie koniec - w planie są kolejne. Pełne komercyjne uruchomienie farmy planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku. Materiał "Wydarzeń".

