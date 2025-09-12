- Kluczową sprawą jest to, żeby wszyscy sojusznicy przyjęli polską, zgodną z faktami interpretację zdarzeń. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że Polska wymaga koncentracji sił, uwagi i środków - powiedział premier z mównicy sejmowej. Donald Tusk nawiązał do niedawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Szef rządu zaapelował do przedstawicieli wszystkich sił politycznych o zachowanie jedności w sprawie niedawnej prowokacji Rosji z użyciem dronów.

Premier podkreślił, że tylko jednomyślność polskiej klasy politycznej w sprawie niedawnych wydarzeń spowoduje, że nasi sojusznicy z NATO poważnie będą traktować zagrożenia stojące przed Polską.

Tusk wezwał do jedności. Przestrzegł przed dezinformacją

- Wszystkim nam bardzo zależało, albo prawie wszystkim, na pewno mogę mówić w imieniu wszystkich instytucji państwowych, a także nie w imieniu pana prezydenta, ale w stałym porozumieniu z panem prezydentem, że w interesie Polski jest właśnie kształtowanie obrazu tych zdarzeń zgodnie z potrzebami bezpieczeństwa Polski i zgodnie z faktami - mówił premier.

ZOBACZ: Nadzwyczajne posiedzenie rządu. Tusk: Dramatyczna noc

- Każdy podział, każda różnica zdań, a cały świat patrzy na to i mówię o tym bez przesady, czy z Polski płynie sygnał jednolity, czy też ktoś w Polsce ulega dezinformacji albo rosyjskiej propagandzie. Cały świat obserwuje także po to, aby wyciągać praktyczne wnioski - dodał szef rządu.

- Żeby nie było żadnych wątpliwości, kto jest w tej sytuacji agresorem, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Polska i cała wschodnia flanka wymaga dużo większej koncentracji, uwagi, sił, środków ze strony całego Sojuszu. Tak, aby nie było najmniejszych wątpliwości, jakie polityczne konsekwencje i konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa mają zdarzenia z tej nocy - wyliczał.

Tusk podziękował sojusznikom z NATO. Wspomniał, że to nie koniec

Szef rządu wspomniał też o roli sojuszników z NATO w pomocy Polsce. Wspomniał, że nasz kraj i cały Sojusz nie mogą "w żadnym wypadku" tolerować takich prowokacji.

- Dziękujemy za to (...). Wszyscy mamy przekonanie, że ta solidarna reakcja naszych sojuszników jest tym, na co czekaliśmy - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że "to jest oczywiście początek, to nie jest koniec tych działań".

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Co działo się minuta po minucie? Szef MON ujawnia

- Bardzo ważne jest, na szczęście nie dla nas tylko, dla Polski, ale dla całego NATO, aby nasze działania dały czytelną odpowiedź Rosji, że jej prowokacje nie będą w żadnym wypadku tolerowane, nie będą też fałszywie interpretowane i bezpieczeństwo sojuszników to granica, której nikt nie może przekroczyć. I jest to granica, której strzec będą solidarnie wszystkie państwa NATO - powiedział Tusk.

Rosyjskie drony nad Polską. Kilka maszyn zestrzelono

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 maszyn w kilku województwach.

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Nowe informacje prokuratury

Większość z nich to tzw. wabiki, czyli nieuzbrojone w ładunki wybuchowe bezzałogowce, służące do ściągania uwagi systemów obrony przeciwlotniczej. Samoloty sił NATO (m.in. Polski i Holandii) zestrzeliły te maszyny, które mogły stanowić zagrożenie.