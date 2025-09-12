Prezydent USA ponownie zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. - Zostały zestrzelone i wpadły w polską przestrzeń powietrzną - powiedział Donald Trump. Wcześniej republikanin stwierdził, że "mogła to być pomyłka".

- Nie będę nikogo tutaj bronił, ale (drony - red.) zostały zestrzelone i (w związku z tym - red.) wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Nie powinny jednak znaleźć się tak blisko Polski - stwierdził w piątek Donald Trump w wywiadzie dla Fox News.

Republikanin podkreślił jednak, że jego "cierpliwość" do Kremla i Władimira Putina powoli zaczęła osiągać granice. - Szybko się kończy - podkreślił polityk w rozmowie z dziennikarzami.

Prowadzący program zapytali polityka, jak zamierza on wywrzeć presję na rosyjskiego dyktatora, żeby zakończył on prowadzenie działań wojennych.

- Sankcje bankowe, a także kwestie związane z ropą i cłami. Już wiele w tej sprawie zrobiłem. Indie były największym klientem. Nałożyłem 50-procentowe cła na Indie, bo kupują ropę z Rosji. To nie jest prosta sprawa, ale to ważne - zaznaczył.

Trump: Drony mogły wlecieć nad Polskę przez przypadek

Prezydent USA już wcześniej dwukrotnie zabrał głos na temat groźnych incydentów nad polskim niebem. Stwierdził on m.in., że pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich maszyn "mogło być pomyłką"

- To mogła być pomyłka. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy o jego ocenę zdarzenia przed odlotem do Nowego Jorku na mecz baseballowy.

Jeszcze w środę amerykański przywódca wyraził zdziwienie sprawą we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się! (ang. Here we go!)" - napisał.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. Polski

W piątek o godzinie 21 rozpocznie się wnioskowane przez Polskę nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na arenie międzynarodowej przemawiać będzie wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

W planie m.in. dyskusja o masowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Rosyjskie drony nad Polską. Odnaleziono kilkanaście maszyn

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomienia artykułu 4. NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem, a prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o sytuacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.