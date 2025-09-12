"Nie bądźcie debilami". Wiceszef MON reaguje na słowa Jakubiaka

- Chciałbym przekazać informację do polskich polityków takich, jak poseł Marek Jakubiak, nie bądźcie debilami - mówił Cezary Tomczyk w programie "Graffiti". To odpowiedź na pojawiające się sugestie, że wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę, miałoby być ukraińską prowokacją. Wice szef MON zaznaczył, że strona polska zna dokładny przebieg tego, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę.

Prowadzący Marcin Fijołek poruszył sprawę zbadania przebiegu wtargnięć rosyjskich dronów. - Pytam nie dlatego, że sam mam wątpliwości, ale pytam w imieniu tych którzy te wątpliwości mają, w imieniu posła Jakubiaka, który sugeruje w internecie - i ma gigantyczne zasięgi -, że to mogła być próba wciągnięcia nas do wojny przez samych Ukraińców. Pytam w imieniu tych, którzy obserwują takie profile jak "Dziki trener" w internecie - mówił prowadzący.

Cezary Tomczyk: "Mamy do czynienia z rosyjską dezinformacją"

W odpowiedzi Tomczyk odparł, że "mamy do czynienia z rosyjską dezinformacją". - Bardzo bym prosił, żeby wszyscy, którzy nas oglądają śledzili tylko oficjalne kanały rządowe i kancelarii prezydenta. Tam pojawiają się informacje sprawdzone i prawdziwe - radził wiceminister.

Przypomniał też wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, który odniósł się do podobnych treści w czwartek po RBN i mówił, że "rosyjska dezinformacja twierdzi, że drony były ukraińskie, by wciągnąć Polskę do wojny - to kłamstwo". - Prezydent Nawrocki powiedział, że to kłamstwo i ma rację - podkreślił Tomczyk.

- Wiemy dokładnie i wiedzą to nasi sojusznicy z NATO, skąd te drony były wysyłane. Wiemy, jaka była trajektoria ich lotu, jakimi korytarzami przechodziły przez Ukrainę i Białoruś - my to wszystko wiemy, to nie jest kwestia domysłów - podkreślił.

Chwilę później wiceminister zwrócił się mocnym apelem. - Chciałbym przekazać informację do polskich polityków takich, jak poseł (Marek - red.) Jakubiak - nie bądźcie debilami. Bo dzisiaj wszyscy na nas patrzą, patrzy cały świat, ale przede wszystkim też Rosja. Jeżeli, ktoś będzie się zachowywał jak kretyn i idiota - jakiś polski polityk - który będzie takie rosyjskie fake newsy i propagandę brał do siebie i publikował, mówił o tym z mównicy sejmowej, to znaczy, że jest pożytecznym rosyjskim idiotą - mówił Tomczyk.

Trump mówił o "pomyłce". Wiceszef MON zwrócił się do prezydenta USA

W nocy prezydent USA Donald Trump zapytany o wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną stwierdził, że "to mogła być pomyłka".

- Nie, to nie mogła być pomyłka. Śledzimy wszystko to, co dzieje się nad Ukrainą i wnioski, które wyciągamy od wielu miesięcy są jednoznaczne - nie ma mowy o pomyłce przy tak dużym ataku na Polskę - podkreślił w odpowiedzi wiceszef MON.

Tomczyk skierował też słowa do amerykańskiego przywódcy. - Nie ma mowy o pomyłce, to był intencjonalny atak rosyjski - podkreślił.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał o reakcję prezydenta USA, na którego biurku prawdopodobnie wylądował raport dotyczący tego, co dokładnie wydarzyło się nad Polską. - Być może to część polityki amerykańskiej, nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki jest po rozmowie z Trumpem. - Jestem przekonany, że w tej rozmowie wszystkie informacje ze strony polskiego prezydenta padły, a prezydent dokładnie tak jak premier i minister obrony, jest przekonany co do intencjonalności tego ataku - zaznaczył wiceminister.

Tomczyk zastrzegł, że Polska jest w kontakcie "na poziomie nie tylko politycznym, ale także wojskowym z przedstawicielami armii USA i NATO".