Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta - pojawi się w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od 19:15.

Drugim gościem programu będzie pułkownik rezerwy, prof. Marek Wrzosek z Akademii Sztuki Wojennej.

 

