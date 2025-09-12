Deszcz i burze w weekend. IMGW wydał ostrzeżenia

Najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. W niektórych regionach Polski można spodziewać się także burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem dla dwóch południowych regionów kraju.

Piątek w całym kraju będzie pochmurny. Na zachodzie i południu Polski można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a wieczorem możliwe są lokalne burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. Celsjusza Na Pomorzu i w regionach podgórskich będzie chłodniej - do 20 st. Celsjusza Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz z porywami do 65 km/h.

Noc z piątku na sobotę także będzie pochmurna. W znacznej części kraju możliwy będzie deszcz. Na Śląsku, Mazowszu i Pomorzu możliwe są burze z opadami do 15 mm. Maksymalna temperatura na przeważającej części kraj wyniesie 13-14 st. Celsjusza Zimniej będzie tylko w rejonach podgórskich - tam temperatura spadnie do ok. 9 st. Celsjusza.

Pogoda na weekend. Nowa prognoza IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przez silnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem dla znacznej części województwa śląskiego, oraz wschodniej części woj. opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godz. trzeciej w nocy do godz. 14, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc.

W sobotę zachmurzenie pozostanie niezmienne, rozpogodzeń można spodziewać się jedynie rankiem na zachodzie kraju. Miejscami możliwy jest deszcz, a w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury mogą wystąpić burze. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach od 20 do 24 st. Celsjusza Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz możliwe porywy do 60 km/h.

Noc ponownie będzie pochmurna, jednak miejscami, głównie na południowym wschodzie, możemy spodziewać się powrotu słońca. W regionach podgórskich i nad morzem możliwe są opadu deszczu oraz burze z opadami do 20 mm. Temperatura minimalna spadnie do 11-15 st. C, a w rejonach podgórskich do 10 st. Celsjusza Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

bp / PAP